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13.10.2021 (11:15)

На Черноморском флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами

На Черноморском флоте (ЧФ) началась совместная командно-штабная тренировка по управлению силами. В ходе мероприятия боевой подготовки отрабатывается управление силами флота при приведении их в высшие степени готовности и взаимодействие соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.

К тренировке привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации и ПВО ЧФ.

Командно-штабная тренировка проводится в соответствии с единым планом итоговой проверки сил (войск) Южного военного округа (ЮВО) за летний период обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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