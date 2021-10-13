13.10.2021 (11:00)

Военнослужащие российской военной базы в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье.

К командованию объединенной российской военной базы в Канте (Киргизия) обратилась многодетная мама, семья которой находится в трудном социальном положении, с просьбой об оказании помощи. Российские военнослужащие откликнулись на просьбу, организовали сбор необходимых вещей и продуктов, а затем передали нуждающейся семье.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республики Киргизия.

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