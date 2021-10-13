13.10.2021 (10:45)
На кораблях Черноморского флота в Средиземном море прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне
Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей при стоянке на незащищенном рейде.
По замыслу учения, группа подводных диверсантов условного противника, используя специальные средства передвижения, осуществляла разведку в районе стоянки кораблей с последующей закладкой взрывного устройства на корпус одного из кораблей.
Экипажи кораблей ЧФ, используя станции для слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование противодиверсионного катера «Грачонок», обнаружили подводных диверсантов, предотвратили проведение ими подводной разведки.
В результате учения группой боевых пловцов подводные диверсанты были нейтрализованы и доставлены на борт одного из российских кораблей.
Также в рамках учения моряки выполнили практические стрельбы по мишени, имитирующей плавающее взрывное устройство, и провели профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, а личный состав противоподводно-диверсионного отряда с использованием средств подводного наблюдения осуществил подводный осмотр кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладок взрывных устройств.