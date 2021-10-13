Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.10.2021 (10:45)

На кораблях Черноморского флота в Средиземном море прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне

Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

По замыслу учения, группа подводных диверсантов условного противника, используя специальные средства передвижения, осуществляла разведку в районе стоянки кораблей с последующей закладкой взрывного устройства на корпус одного из кораблей.

Экипажи кораблей ЧФ, используя станции для слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование противодиверсионного катера «Грачонок», обнаружили подводных диверсантов, предотвратили проведение ими подводной разведки.

В результате учения группой боевых пловцов подводные диверсанты были нейтрализованы и доставлены на борт одного из российских кораблей.

Также в рамках учения моряки выполнили практические стрельбы по мишени, имитирующей плавающее взрывное устройство, и провели профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, а личный состав противоподводно-диверсионного отряда с использованием средств подводного наблюдения осуществил подводный осмотр кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладок взрывных устройств.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Подразделения обеспечения и охраны Барнаульского соединения РВСН отработают задачи в полевом районе
Около 2 тыс. мотострелков ЮВО из Ставропольского края приступили к совершению марша в рамках двусторонних бригадных учений
Командование ЮВО проверило готовность нового учебного центра в Краснодарском крае
Военнослужащие ЮВО на Кубани совершат прыжки с парашютом с предельной высоты

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false