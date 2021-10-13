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13.10.2021 (10:30)

Подразделения обеспечения и охраны Барнаульского соединения РВСН отработают задачи в полевом районе

Подразделения обеспечения и охраны совместно с ракетными полками Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) отработают задачи несения боевого дежурства на полевых позициях и в полевых районах.

Военнослужащие выполнят задачи по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, организации охраны и маскировки подразделений, развёртывание комплексов охраны, а также организации взаимодействия с другими частями и подразделениями соединений РВСН.

В полевом районе подразделения проведут практические занятия и тренировки.

Кроме выполнения задач по предназначению с отдельными частями и подразделениями будут проводиться тактические и тактико-строевые занятия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Боевая подготовка
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