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13.10.2021 (10:15)

На Тихоокеанском флоте экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват воздушных целей

На Камчатке экипажи высотных истребителей МиГ-31 из состава смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили учебные полёты, в ходе которых они отработали перехват воздушных целей. Мероприятия боевой подготовки проходили в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

Пара истребителей-перехватчиков МиГ-31 взлетела с аэродрома Елизово в Камчатском крае и выполнила перебазирование на один из оперативных аэродромов в зоне ответственности ТОФ.

В заданном районе летчики отработали одиночное и совместное пилотирование, а также обнаружение, классификацию и перехват воздушных целей, которые были поражены электронными пусками ракет класса «воздух-воздух».

Подобные учебные мероприятия экипажи МиГ-31 также проводят в арктическом районе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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