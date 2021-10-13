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13.10.2021 (10:00)

Железнодорожники выступят на Чемпионате России по рукопашному бою

На спортивных объектах СКА (г. Санкт-Петербург) состоялся чемпионат Санкт-Петербурга по рукопашному бою. Сборная команда Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) была представлена десятью спортсменами.

В упорнейших и бескомпромиссных поединках в весовой категории до 65 кг 3 место завоевал курсант факультета Железнодорожных войск Илья Смирнов, в весовой категории до 75 кг 3 место завоевал курсант факультета военных сообщений Магомед Аллахвердиев, в весовой категории до 80 кг 3 место занял курсант факультета военных сообщений Магомедмурад Исаев и в весовой категории до 85 кг 3 место завоевал курсант факультета Железнодорожных войск Алан Джиоев.

Вышеперечисленные военнослужащие выполнили норматив для присвоения спортивного разряда Кандидат в мастера спорта России и получили право представлять Санкт-Петербург на Чемпионате России по рукопашному бою, который состоится в декабре 2021 года в городе на Неве.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , Военное образование , Соревнования , Материально-техническое обеспечение (МТО) , Железнодорожные войска , Военная академия
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