13.10.2021 (09:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдали зачеты по специальной подготовке

Личный состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдал зачеты по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

В течение года с личным составом мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ проводились занятия по программе специальной подготовки военнослужащих для действий в составе РВК МС, которая включает в себя языковую подготовку, изучение норм международного права и военно-политической обстановки в регионе.

Перед заступлением мотострелкового батальона в Зону безопасности, командование ОГРВ ПРРМ организовало для личного состава сдачу зачетов, которые включали в себя вопросы из программы специальной подготовки и тесты на предмет знания функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.

По итогам тестирования 100% личного состава мотострелкового батальона подтвердили свою профессиональную подготовку и готовность к заступлению в Зону безопасности.

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