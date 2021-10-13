13.10.2021 (09:15)

Около 2 тыс. мотострелков ЮВО из Ставропольского края приступили к совершению марша в рамках двусторонних бригадных учений

Около 2 тыс. мотострелков соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, подняты по тревоге и приступили к совершению многокилометрового марша для участия в двустороннем бригадном тактическом учении на полигоне Опук в Крыму.

На марше подразделения ЮВО преодолеют более 1,1 тыс. км комбинированным способом. Во время следования на военной технике мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отразят налет авиации условного противника и нападение разведывательно-диверсионной группы. По прибытии в район проведения учения военнослужащие проведут радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев зараженный участок местности, развернут полевой лагерь.

В ходе учения на полигоне Опук с 25 по 29 октября личный состав соединения отработает задачи ведения оборонительного боя, поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп, выхода из боя и отхода в назначенные районы для перегруппировки сил и средств.

В соответствии с требованиями командующего войсками округа, особое внимание будет уделяться взаимодействию мотострелковых подразделений и вертолетов армейской авиации для точечного поражения с воздуха объектов условного противника.

В учении на полигоне Опук задействовано более 100 единиц бронетанковой и колесной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

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