13.10.2021 (09:00)

Командование ЮВО проверило готовность нового учебного центра в Краснодарском крае

Заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Рустам Мурадов прибыл в Краснодарский край на общевойсковой полигон Молькино для проверки готовности нового окружного учебного центра (ОУЦ).

На базе общевойскового полигона ЮВО с 1 декабря 2021 года в военном округе начнет свою деятельность первый учебный центр по подготовке специалистов для танковых и мотострелковых подразделений. Помимо механиков-водителей, командиров и наводчиков-операторов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров в учебном центре будет организована подготовка водителей автомобильной специальной техники, включая современные бронеавтомобили. Также на базе ОУЦ смогут проходить квалификационные курсы снайперы общевойсковых объединений.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов оценил готовность учебно-материальной базы непосредственно на полигоне и в учебных классах.

«К началу нового учебного года все директрисы и стрельбища должны быть оснащены современным мишенным оборудованием, в том числе для стрельбы по движущимся и появляющимся целям», – потребовал заместитель командующего войсками ЮВО от нового руководства центра.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов встретился с офицерами и сержантами командного и преподавательского состава ОУЦ, уточнил знания ими требований к боевой подготовке будущих курсантов. Также зам. командующего проверил готовность служебного жилого фонда, общежитий, столовой и других объектов инфраструктуры.

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