13.10.2021 (08:45)

Военнослужащие ЮВО на Кубани совершат прыжки с парашютом с предельной высоты

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае подняты по тревоге для участия в тактико-специальном учении (ТСУ) с выполнением прыжков на предельных высотах.

Автотранспортные колонны выполнят передислокацию в районы общевойскового полигона Молькино. На марше военнослужащие отработают задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника.

В ходе ТСУ разведывательные группы выполнят передислокацию воздушным путем на расстояния свыше 500 км с целью отработки разведывательно-поисковых задач в тылу условного противника.

Десантирование на высоте около 4 тыс. м, предельной для парашютной подготовки, обеспечат экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Подразделениям спецназа предстоит выявить замаскированные командные пункты условного противника и передать разведданные об их расположении пункту управления огнем артиллерии. В целях ведения разведки мест возможных огневых засад военнослужащие применят беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа.

В ТСУ принимает участие более 1 тыс. военнослужащих соединения специального назначения ЮВО, задействовано около 70 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун», включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет».

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