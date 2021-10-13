13.10.2021 (08:30)

Военнослужащие КФл уничтожили десантные корабли противника из БРК «Бал»

Расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) выполнили задачи обороны морского побережья с нанесением удара по отряду десантных кораблей условного противника. Тактическое учение береговых войск КФл проводится в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год.

Подразделения БРК «Бал» совершили марш в район выполнения задач, где привели в готовность пусковые установки стартовых батарей и командного пункта управления «Минерал». Также ракетчики провели инженерное оборудование позиций, маскировку военной техники, организовали охранение позиционного района и осуществили разведку прилегающей территории с использованием беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3».

Расчеты БРК «Бал» выполнили слежение за морскими целями и нанесли удар по десантному отряду кораблей условного противника, выполнив электронные пуски ракет. После поражения целей военнослужащие скрытно сменили огневые позиции установок.

Подразделения БРК «Бал» отработали управление и взаимодействие с силами соединений КФл, действующими на большом удалении друг от друга, в море и на суше, создание новых элементов боевых порядков противокорабельных ракетных подразделений в составе тактических групп родов войск.

В тактическом учении приняли участие более 250 военнослужащих КФл, было задействовано порядка 30 единиц военной и специальной техники, в том числе стартовые пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, самоходные командные пункты управления связи и военные тягачи «Урал-4320».

Итоговая проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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