13.10.2021 (08:15)

В Ростове-на-Дону пройдет молодежная военно-патриотическая акция «Встать в строй!»

19 октября в Ростове-на-Дону на территории военно-патриотического парка «Патриот» мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) состоится областная молодежная военно-политическая акция «Стать в строй!». Начало акции в 10:00.

В программе мероприятия экскурсии на площадке техники парка, демонстрация показательных выступлений роты почетного караула и военнослужащих ЮВО, работа выставочных зон и тематических площадок регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области, регионального отделения «Россоюзспас», казачьей детско-молодежной организации «Донцы», выставка стрелкового вооружения и военной техники ЮВО, учебные площадки для стрельбы из пневматического оружия и метания учебных гранат, перетягивания каната.

Акция пройдёт с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, для водителей автомобильного транспорта предусмотрена стоянка.

Молодежная военно-патриотическая акция «Стать в строй!» является востребованной площадкой среди молодежи Ростовской области, военно-патриотических клубов и объединений, демонстрирует положительный опыт работы по военно-патриотическому воспитанию. На протяжении прошедших 6 лет мероприятия акции посетили более 3 тыс. молодых людей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице