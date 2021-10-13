13.10.2021 (08:00)

Более 1 тыс. морских пехотинцев Каспийской флотилии принимают участие в командно-штабном учении ЮВО

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) совершили марш на полигон Раевский Краснодарского края для участия в командно-штабном учении в рамках контрольной проверки за летний период обучения соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО). Подразделения морской пехоты и береговых войск продемонстрируют готовность к отражению морских и воздушных десантов условного противника.

В ходе учения батальонные тактические группы (БТГр) морской пехоты КФл отработают совместные действия с танковыми и мотострелковыми подразделениями ЮВО, усиленными подразделениями различных родов войск. Также морским пехотинцам КФл предстоит выполнить учебно-боевые задачи маневренной обороны, тактические приемы и способы наступления в дневных и ночных условиях с боевой стрельбой. В едином тактическом замысле БТГр морской пехоты применят нестандартные методы, практические действия и новые элементы боевого порядка, что позволит значительно увеличить составляющую видов и родов войск на учении.

Подразделения морской пехоты в составе батальонных тактических групп отработают задачи по захвату необорудованного участка морского побережья, осуществят высадку воздушного тактического десанта в тыл условного противника и переход к обороне на широком участке в условиях применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов.

В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО будут задействованы самолеты и вертолеты армейской и оперативно-тактической авиации.

Всего в учении принимают участие свыше 1 тыс. военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Итоговая проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В ходе полковых и батальонных тактических учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении. К практическим действиям в полевых условиях будет привлечены военнослужащие из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

Проверка позволит выставить объективные оценки каждой воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.

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