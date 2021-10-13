13.10.2021 (07:30)

В рамках контрольной проверки в войсках ЮВО проводится масштабное командно-штабное учение

В рамках контрольной проверки за летний период обучения в войсках (силах) Южного военного округа (ЮВО) под руководством командующего войсками генерала армии Александра Дворникова проводится масштабное командно-штабное учение (КШУ).

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

В рамках КШУ отдельные воинские части и подразделения ЮВО отработают практические действия на полигонах в ходе двусторонних полковых и батальонных тактических учений.

В КШУ также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО планируется привлечь около 8 тыс. военнослужащих, задействовать до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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