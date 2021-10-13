13.10.2021 (07:00)

Специалисты РЭБ ВВО в Забайкалье подавили каналы управления БЛА условного противника в ходе контрольной проверки

В рамках сдачи контрольной проверки за летний период обучения подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, выполнило задачи по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА).

В ходе проверки специалисты РЭБ отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА условного противника и передачи данных на комплексы РЭБ.

Также в условной обстановке экипажи комплекса РЭБ «Палантин» обеспечили перехват, подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БЛА.

Всего в учениях было принимало участие около 200 военнослужащих ВВО, задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники.

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