13.10.2021 (06:00)
В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии прошел единый день радиационной химической и биологической защиты
С военнослужащими были проведены занятия по боевой подготовке в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.
Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения. В ходе данной тренировки личный состав оценивался в слаженности действий и в выполнении нормативов. Военнослужащие выполнили нормативы по использованию индивидуальных средств защиты и подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и измерители мощности дозы. Также важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.
К данной тренировке было привлечено несколько сотен военнослужащих.
Основными целями проведения единого дня РХБЗ является тренировка личного состава слаженным действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствование навыков использования средств индивидуальной защиты и оттачивание умений обращения с приборами, установленными на штатное вооружение.