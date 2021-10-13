Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.10.2021 (06:00)

В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии прошел единый день радиационной химической и биологической защиты

 В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, прошел единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).

С военнослужащими были проведены занятия по боевой подготовке в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения. В ходе данной тренировки личный состав оценивался в слаженности действий и в выполнении нормативов. Военнослужащие выполнили нормативы по использованию индивидуальных средств защиты и подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и измерители мощности дозы. Также важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

К данной тренировке было привлечено несколько сотен военнослужащих.

Основными целями проведения единого дня РХБЗ является тренировка личного состава слаженным действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствование навыков использования средств индивидуальной защиты и оттачивание умений обращения с приборами, установленными на штатное вооружение.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники будет подготовлено к зимнему режиму эксплуатации в общевойсковом объединении ВВО в Республике Бурятии
С военнослужащими ВВО провели разъяснительную работу специалисты «Росжилкомплекса» в Белогорске
Военные медики ВВО проводят профилактические мероприятия в Приамурье
Более 1000 огневых задач выполнили в учебном году артиллеристы ВВО в Республике Бурятия

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Мотострелковые войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false