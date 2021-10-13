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13.10.2021 (05:30)

Более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники будет подготовлено к зимнему режиму эксплуатации в общевойсковом объединении ВВО в Республике Бурятии

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, начался практический этап подготовки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к зимнему периоду обучения. Всего в соединениях и частях будет переведено на зимний режим эксплуатации более пяти тысяч единиц ВВСТ, среди которых новейший цифровой комплекс связи "Переселенец", бронеавтомобили «Тайфун», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и другие.

На специализированных постах в парковых зонах экипажи машин выполнят в общей сложности более 50 технологических операций на каждой единице техники, в том числе по обслуживанию агрегатов питания, электрических систем и замене масел и смазок.

В связи с особенностями местного климата, обусловленного низкими температурами в зимний период, особое внимание будет уделено обслуживанию систем обогрева и кондиционирования.

Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии, которые в течение периода подготовки техники будут осуществлять контроль качества выполненных работ.

Подготовка техники к зимнему периоду обучения завершится проверкой готовности всех образцов техники к выполнению задач по предназначению в конце ноября текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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