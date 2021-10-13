13.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы провели гуманитарную акцию для многодетных семей в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели гуманитарную акцию для многодетных семей в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в отдаленном районе Нагорного Карабаха оказали гуманитарную помощь многодетным семьям и местным жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Сегодня мы провели благотворительную акцию для многодетных семей, вместе с ассоциацией благотворительных организаций «Мерси» в населенном пункте Лачин. Обеспечили выдачу продуктовых наборов, обуви по сезону, также канцелярские принадлежности. В населенном пункте Лачин проживает 10 многодетных семей», - сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Владимиров.

Российские миротворцы вместе с благотворителями в рамках гуманитарной акции передали нуждающимся жителям, проживающим недалеко от наблюдательного поста в Лачинского коридора, продуктовые наборы, канцелярские принадлежности, зимнюю, летнюю и демисезонную детскую одежду и обувь.

«Сегодня мы провели акцию в Лачинском коридоре. Акция была в основном апеллирована на многодетных и матерей-одиночек, приблизительно было 10 семей, в количестве около 70 человек. Привезли обувь в количестве 100 пар, а также продуктовые наборы, и совместно с российскими миротворческими силами, которым я очень благодарна и надеюсь в дальнейшем будем проводить данного рода акции, будем совместно помогать людям, которые на самом деле в этом нуждаются. Большое спасибо надеюсь будет везде мир во всем мире», - сообщила представитель благотворительной организации Алеся Подольская.

С начала месяца российскими миротворцами совместно с благотворительными организациями проведено четыре гуманитарные акции в городах и населенных пунктах Степанакерт, Мартуни, Атерк и Лачин по оказанию необходимой помощи, вынужденным переселенцам и школам в отдаленных районах Нагорного Карабаха.

«У меня семеро детей. Старшему семнадцать младшему шесть, самому младшему. Первоклассникам дали принадлежности, это тоже очень нужно. Обувь тоже дали всем детям многодетных. Большое спасибо, что вы нам помогаете и надеемся, что скоро все наладится», - поблагодарила жительница отдаленного района Нагорного Карабаха Ануш Ушакова.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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