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13.10.2021 (05:00)

С военнослужащими ВВО провели разъяснительную работу специалисты «Росжилкомплекса» в Белогорске

Специалисты отдела «Амурский» филиала «Восточный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России, расположенного в г. Белогорске организовали разъяснительную работу с военнослужащими Белогорского гарнизона Восточного военного округа в Амурской области.

Встречи проводились в г. Белогорск, в зенитном ракетном соединении общевойсковой армии ВВО и в одной из военных частей ВВО дислоцированной в п. Томичи. Военнослужащим был разъяснен порядок оформления документов для признания, их нуждающимися в получении жилых помещений по договору социального найма.

Также разъяснен порядок предоставления жилых помещений, жилищной субсидии для приобретения или строительства постоянного жилья. Разъяснен порядок участия и реализации прав военнослужащих, являющихся участниками накопительно-ипотечной системы.

Данная работа специалистами отдела «Амурский» филиала «Восточный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России ведется постоянно и дает положительные результаты. Военнослужащие стали более качественно готовить необходимые документы и тратить на это гораздо меньше времени.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Жилье
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