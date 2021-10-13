13.10.2021 (04:30)

Военные медики ВВО проводят профилактические мероприятия в Приамурье

Работу полусотни стационарных медицинских контрольных пунктов организовали специалисты медицинской службы в рамках профилактики распространения вирусной инфекции среди военнослужащих на территории воинских частей и соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, Еврейской автономии (ЕАО) и Хабаровском крае.

Ведётся постоянное дежурство медицинских специалистов. Перед тем как пройти на территорию любой воинской части, все военнослужащие и гражданский персонал объединения проходят термометрию. Все пропускные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.

В целях выявления и исключения случаев заболевания военнослужащих вирусными инфекциями и острыми респираторными заболеваниями военные медики совместно с командирами подразделений проводят широкий комплекс профилактических мероприятий. Выполняются вакцинация военнослужащих, регулярные замеры температуры тела и медикаментозная профилактика военнослужащих. Ежедневно осуществляется осмотр личного состава, особое внимание отводится контролю повседневных мероприятий и обогрева военнослужащих в полевых условиях.

Кроме того, организовано дежурство оперативных групп из числа офицеров и специалистов медицинской службы командования объединения ВВО, отслеживающих ситуацию в соединениях и воинских частях армии, в готовности немедленного реагирования и организации взаимодействия с органами здравоохранения регионов.

В рамках профилактических мероприятий в военно-медицинских учреждениях ВВО созданы необходимые запасы вакцин, различных витаминов и дезинфицирующих средств.

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