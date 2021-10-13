13.10.2021 (04:15)

Более 1000 огневых задач выполнили в учебном году артиллеристы ВВО в Республике Бурятия

С начала текущего года военнослужащими ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе проведения мероприятий боевой подготовки было выполнено более тысячи огневых задач.

Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 300 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 150 прямой (полупрямой) наводкой, в том числе с применением беспилотников, радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк».

С военнослужащими артиллерийских подразделений было проведено более 50 различных тактико-специальных учений и контрольных занятий по стрельбе.

Кроме того, военнослужащие ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения округа приняли участие в международном российско-монгольском военном учении «Селенга-2021», где отработали взаимодействие с артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Монголии.

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