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13.10.2021 (03:45)

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России на Тихоокеанском флоте включились в отопительный сезон

Около 200 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящихся в зоне ответственности филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту (ТОФ), подготовлены к отопительному сезону и в плановом режиме входят в отопительный сезон 2021-2022 года. В (по ТОФ) находятся

В настоящее время работают в плановом режиме 69 котельных, находящихся в ведении жилищно-коммунальной службы № 1 и № 3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ТОФ.

Силами работников производственных участков филиала выполнены профилактические работы на 43 объектах инженерных сетей, 22 объектах водопроводно-канализационного хозяйства и 17 объектах теплового хозяйства. Проверены сети теплоснабжения и оборудование котельных, выполнены гидравлические испытания, проведена проверка запорной арматуры инженерных систем холодного водоснабжения, обследованы резервуары запасов питьевой воды, обеспечивающих жилищный фонд.

Совместно с командованием воинских частей Тихоокеанского флота проведена подготовка объектов социального назначения и казарменно-жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2021-2022 годов.

Плановая подготовительная работа позволяет качественно эксплуатировать системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения военных городков, свести до минимума потери теплоносителя в тепловых сетях, а также снизить расход топлива на котельных.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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