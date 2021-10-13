13.10.2021 (03:15)
Ударные Ка-52 армейской авиации ВВО прикрыли от нападения воздушного «противника» транспортные вертолеты Ми-26
В Хабаровском крае экипажи Ка-52 армейской авиации Восточного военного округа прикрыли от удара воздушного условного противника тяжёлые многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26.
Летно-тактическим заданием экипажей ударных «Аллигаторов» стала отработка задач по прикрытию военно-транспортных вертолетов Ми-26, которые в свою очередь выполнили доставку личного состава и военной техники в указанный район.
Полёты Ми-26 осуществлялись по строго заданному маршруту в сопровождении Ка-52 на малых высотах, с целью максимальной скрытности при перелёте.
В тоже время экипажи ударных вертолётов выполнили электронные пуски неуправляемых авиационных ракет по мишеням, имитирующим средства ПВО «противника».
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