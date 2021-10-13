13.10.2021 (01:30)

Расчеты БРК «Бастион» Балтийского флота поразили условные цели в море

Боевые расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота провели плановое учение по обнаружению и уничтожению корабельной ударной группы условного противника.

Личный состав БРК «Бастион» отработал задачи по смене позиции и развёртыванию комплексов в новом районе с нанесением ракетного удара по условному противнику.

По замыслу учения центр управления флота получил данные, в соответствии с которыми корабельная ударная группа условного противника готовилась нанести огневое поражение по объектам береговой инфраструктуры и кораблям флота.

Расчёты БРК «Бастион» обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путём выполнения электронных пусков) уничтожили отряд кораблей. В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

На учение были привлечены более 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц техники.

В сентябре этого года расчет ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Балтийского флота на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) выполнил стрельбу крылатой ракетой по мишени в Баренцевом море. Осмотр мишени после стрельбы подтвердил успешное поражение цели.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 километров.

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