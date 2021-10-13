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13.10.2021 (01:00)

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации сдают итоговую проверку по физической подготовке

В воинских частях Энгельсского соединения дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, началась итоговая проверка по физической подготовке военнослужащих всех категорий за летний период обучения.

Мероприятия проходят под руководством помощника командира соединения по физической подготовке гвардии подполковника Алексея Макеева.

В ходе проведения контрольных мероприятий личный состав в зависимости от возрастных групп выполняет различные упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности, бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10, плавание на 100 метров.

Оцениваются силовые физические возможности военнослужащих в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре, подъеме переворотом.

Кроме того, в ходе контрольной проверки принимаются зачеты в выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.

Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра.

Сдача итоговой проверки проводится на стадионе, в спортивном зале и на площадке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Физподготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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