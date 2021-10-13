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13.10.2021 (00:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации началась неделя мобилизационной готовности

В соответствии с планом боевой подготовки в Энгельсском соединении дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, началась командно-штабная мобилизационная тренировка соединения, в ходе которой выполняются мобилизационные мероприятия.

В рамках проводимых мероприятий был развёрнут пункт приёма личного состава, находящегося в запасе.

Администрацией пункта отрабатывались вопросы прибытия и приёма граждан из запаса для формирования новых соединений и воинских частей, а также их распределение по военно-учётным специальностям.

Для создания реалистичности происходящего и приближения ситуации к военному времени была создана имитационная команда.

Прибывших граждан обеспечивают вещевым имуществом и выдают средства индивидуальной защиты.

Более 150 человек, призванных из запаса на доукомплектование соединений и воинских частей, приступят к исполнению своих служебно-должностных обязанностей в полном объёме.

«Командно-штабная мобилизационная тренировка проводится по плану боевой подготовки соединения. Ее основной особенностью стала отработка широкого круга вопросов по выполнению мобилизационных мероприятий», — сообщил заместитель командира соединения гвардии полковник Трофим Капша.

Главным итогом мероприятия будет определение направлений работы по совершенствованию боевой и мобилизационной готовности соединения, обеспечению гарантированного выполнения задач по предназначению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Внезапная проверка боеготовности ВКС России
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