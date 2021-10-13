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13.10.2021 (00:00)

В Тверском соединении ВТА началась итоговая проверка за 2021 учебный год

В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) начались контрольные занятия в рамках итоговой проверки за 2021 год.

В рамках мероприятия комиссия управления командования ВТА будет проверять теоретические и практические знания постоянного и переменного состава, а также уровень боевой готовности соединения и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения, военной и авиационной техники. Также будет проведена оценка дисциплинированности и морально-психологического состояния личного состава.

Перед началом контрольных занятий был проведен строевой смотр личного состава соединения и авиационного полка. На плацу были проверены личные документы военнослужащих, укомплектованность личного состава вещевым имуществом, а также знание статей Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Также в ходе итоговой проверки будет организованна сдача теоретических зачетов по специальной, технической, военно-политической, инженерной, мобилизационной подготовке, основам обеспечения защиты государственной тайны, общевоинским уставам ВС РФ, а также отработка на практике нормативов по надеванию противогазов и общевойсковых защитный костюмов.

Занятия проходят под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Мероприятия продлятся до конца текущей недели.

Контрольные занятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВТА на 2021 год.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Воздушно-космические силы (ВКС)
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