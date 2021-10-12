12.10.2021 (23:45)

Ансамблю имени А.В. Александрова исполнилось 93 года

Сегодня исполнилось 93 года со дня образования Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. В этот день в 1928 году состоялось первое выступление ансамбля в Центральном Доме Красной Армии.

С тех пор ансамбль прошел большой путь, полный достижений и побед. На протяжении всего времени своего существования – вдохновляющий и поднимающий боевой дух воинов Красной, Советской, Российской Армии, во все времена разделяя с армией испытания и невзгоды.

Слава коллектива – результат труда и самоотдачи, высочайшего профессионализма и блистательного мастерства нескольких поколений александровцев.

Под знаменем Ансамбля Александрова служили многие талантливые вокалисты, музыканты и танцоры, руководители и их заместители, политруки, сотрудники администрации и службы обеспечения концертной деятельности. Их имена – часть истории ансамбля. Нынешнее поколение бережно хранит и продолжает накопленные десятилетиями традиции.

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