Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2021 (23:45)

Ансамблю имени А.В. Александрова исполнилось 93 года

Сегодня исполнилось 93 года со дня образования Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. В этот день в 1928 году состоялось первое выступление ансамбля в Центральном Доме Красной Армии.

С тех пор ансамбль прошел большой путь, полный достижений и побед. На протяжении всего времени своего существования – вдохновляющий и поднимающий боевой дух воинов Красной, Советской, Российской Армии, во все времена разделяя с армией испытания и невзгоды.

Слава коллектива – результат труда и самоотдачи, высочайшего профессионализма и блистательного мастерства нескольких поколений александровцев.

Под знаменем Ансамбля Александрова служили многие талантливые вокалисты, музыканты и танцоры, руководители и их заместители, политруки, сотрудники администрации и службы обеспечения концертной деятельности. Их имена – часть истории ансамбля. Нынешнее поколение бережно хранит и продолжает накопленные десятилетиями традиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ивановской области высадили кедровую рощу в честь Маршала Советского Союза Александра Василевского
В Центральном офицерском клубе 12-го Главного управления Минобороны России открылась выставка, посвященная 800-летию Александра Невского
В Симферополе открыли памятник советскому разведчику Дмитрию Быстролетову
В Южноуральске презентовали почтовую марку с изображением спускаемого космического аппарата и вертолета поисково-спасательной группы «Упрун»

Метки:
Культура , Энциклопедия - История
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false