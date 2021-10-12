12.10.2021 (23:30)

Сборная команда России в составе с рядовым спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевала серебряную медаль на Первенстве мира по дзюдо

На татами итальянского города Ольбия завершилось Первенство мира по дзюдо (U21) среди юниоров и юниорок.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 72 стран мира возрастом до 21 года. Уже традиционно в заключительный день соревнований состоялось командное первенство. За золото боролось 14 сборных команд со всего мира.

В первом круге наши дзюдоисты одолели спортсменов из Индии «всухую». Рядовой спортивной роты ЦСКА/Севастополь, мастер спорта по дзюдо Сергей Ерошенко вступил в битву за командное золото в четвертьфинале, уверенно одолев бразильского спортсмена приемом «удержание». В итоге четвертьфинал закончился победой нашей сборной со счётом 4:2. В полуфинале со счетом 4:1 российская сборная обошла спортсменов из Германии. К сожалению, в финале россияне ничего не смогли противопоставить команде Франции, уступив со счетом 0:4.

В итоге в соревнованиях смешанных сборных команд наша сборная заняла второе место, повторив результат Первенства мира 2019 года.

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