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12.10.2021 (23:15)

В Сухопутных войсках организована двухэтапная подготовка военнослужащих для эффективного применения новой техники

В целях грамотной эксплуатации новой военной техники и эффективного её применения подготовка и переподготовка личного состава командиров отделений, механиков-водителей и наводчиков-операторов боевых машин, а также офицеров для Сухопутных войск проводится в два этапа.

На первом этапе осуществляется теоретическая и тренажёрная подготовка как в учебных центрах Сухопутных войск с привлечением специалистов, так и на базе центров подготовки заводов-изготовителей.

На втором этапе в соединениях и воинских частях проводятся практические занятия на материальной части и слаживание подразделений. Мероприятия переподготовки завершаются тактическими учениями, в том числе с боевой стрельбой.

Учебные центры Сухопутных войск, осуществляющие подготовку и переподготовку специалистов на перспективное вооружение, оснащены современной тренажёрной базой. Помимо этого, в соответствии с Концепцией развития учебно-тренировочных средств разработаны и приняты на снабжение единые комплексы УТС. В настоящее время осуществляется их поставка в учебные центры и вузы Сухопутных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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