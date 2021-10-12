12.10.2021 (22:30)
Рядовой спортивной роты ЦСКА в Самаре выиграл «бронзу» на Кубке России по маунтинбайку в дисциплине «велокросс»
В парке Победы г. Копейск Челябинской области одновременно прошли 2-й этап Кубка России и Всероссийские соревнования по маунтинбайку в дисциплине «велокросс». В соревнованиях принимали участие 6 команд.
Бронзовую медаль соревнований среди мужчин завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Павел Балобанов (Удмуртская Республика). Армеец уступил самарскому спортсмену Максиму Гоголеву, занявшему первое место и Алексею Жилякову из Свердловской области, взявшему «серебро».
В этом сезоне спортсмену предстоит один завершающий старт - чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине «велокросс», который пройдет с 16 по 18 октября в Ижевске.
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