12.10.2021 (23:00)

В Ивановской области высадили кедровую рощу в честь Маршала Советского Союза Александра Василевского

Такой замечательной акцией отметили 126-ю годовщину со дня рождения дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского на его малой родине в селе Вахутки Кинешемского района.

В небольшом населенном пункте, где проживает около 200 человек, высадили кедровую рощу – около 1000 саженцев.

На торжественной части мероприятия выступили председатель региональной организации ветеранов войны Леонид Лампасов, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Антон Коротков, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Александр Антипин, ветеран Великой Отечественной войны, блокадница Лилия Ясникова и другие.

Маршал Василевский родился 30 сентября 1895 года, а свои детские годы он провел в селе Новопокровское близ нынешней деревни Вахутки. Об этом здесь напоминает не только музей, открытый в 1975 году, но и еще одно знаковое место – военно-исторический комплекс «Рубеж маршала А.М. Василевского», появившийся в деревне в прошлом году.

«Рубеж» представляет из себя партизанскую деревню с блиндажом, бруствером, штабом, казармой, столовой и прочими деревянными сооружениями, которые воссоздали быт защитников Родины в годы войны. Выросла деревня рядом с местным клубом, где когда-то размещалась земская школа, в которой учился будущий военачальник. Теперь здесь регулярно проходят памятные мероприятия и детские спортивные состязания.

Кедровую рощу высадили на площади в 2 гектара недалеко от «Рубежа Василевского». Вместе с кедрами дополнительно высадили аллею из 30 молоденьких березок.

В течение всего мероприятия работала полевая кухня, каждый мог отведать настоящей солдатской каши и горячего чая.

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