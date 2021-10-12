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12.10.2021 (22:00)

В Центральном офицерском клубе 12-го Главного управления Минобороны России открылась выставка, посвященная 800-летию Александра Невского

В Центральном офицерском клубе 12-го Главного управления Минобороны России открылась выставка, посвященная 800-летию Александра Невского.

В основе экспозиции – работы современного российского художника, мастера исторической живописи и православной иконописи Филиппа Москвитина.

В первый день выставку посетили военнослужащие Сергиево-Посадского гарнизона и Юнармейцы отряда «Медведи» Центрального офицерского клуба. Посетители выставки смогли увидеть работы Филиппа Москвитина, посвященные жизни и подвигам Александра Невского. Автор картин рассказал зрителям об Александре Невском и об истории создания своих произведений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министерство обороны , Культура
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