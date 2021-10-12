12.10.2021 (21:30)

В Военно-медицинской академии стартовала неделя военно-полевой хирургии

Сегодня в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова стартовала неделя военно-полевой хирургии, в ходе которой специалисты кафедры военно-полевой хирургии проведут курсы для врачей из разных уголков страны.

В первый день в симуляционном центре академии на рабочих медицинских станциях прошли практические занятия, на которых врачи отработали основные элементы оказания медицинской помощи. Всего их четыре: «Первичный приём пострадавшего по сценариям», «Дыхание», «Шок. Остановка кровотечения. Сосудистый доступ», «FAST-УЗИ, интерпретация рентгеновских снимков».

Перед практической отработкой навыков слушателей познакомили на лекциях с современными подходами к выявлению и устранению дыхательных нарушений, выявлению и устранению шока, а также к диагностике черепно-мозговой и спинальной травмы.

Теоретические и практические занятия проводятся врачами кафедры военно-полевой хирургии — специалистами, которые не понаслышке знают, как нужно действовать при жизнеугрожающих проблемах со здоровьем пациента.

Уже завтра в операционных кафедры оперативной хирургии пройдёт курс по хирургии повреждений на живых тканях.

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