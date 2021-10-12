12.10.2021 (21:00)

В Пензе ДОСААФ и РГО намечают пути сотрудничества

Недавно в рамках подписанного в Москве соглашения о сотрудничестве между Русским географическим обществом (РГО) и ДОСААФ России в Пензе прошла рабочая встреча исполняющего обязанности председателя ДОСААФ Романа Ковалишина и заместителя председателя областного отделения РГО Дениса Бирюкова.

В рабочей встрече также участвовали заместитель председателя ДОСААФ Александр Булгаков и член областного отделения РГО Демид Ермишин.

Стороны на встрече обсудили возможные пути реализации сотрудничества между обеими организациями, выразили готовность и твердую уверенность в успешном и качественном взаимодействии.

«Наши организации имеют большой опыт работы. Они объединяют не безразличных к своей стране людей, готовых работать на её благо. Поэтому считаю, что всё задуманное обязательно получится», - поделился впечатлениями о встрече Роман Ковалишин.

«Сегодня была достигнута договоренность о начале работы в рамках соглашения о сотрудничестве. Обсуждены возможные точки взаимодействия. Определен круг вопросов, по которым мы можем начать работать уже в ближайшей перспективе», - отметил Денис Бирюков.

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