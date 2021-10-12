12.10.2021 (20:30)

В Волгоградской области прошел учебно-методический сбор руководителей образовательных учреждений областного отделения ДОСААФ

Михайловская автошкола ДОСААФ Волгоградской области принимала у себя гостей - участников учебно-методического сбора руководителей образовательных учреждений областного оборонного общества, на который также были приглашены представители органов власти, военного комиссариата и ГИБДД.

С вступительным словом докладом к ним обратился председатель регионального отделения ДОСААФ, генерал-майор запаса Анатолий Знова. Он подвел итоги подготовки специалистов для Вооруженных сил в 2020-2021 учебном году и назвал лучшие коллективы. Среди них – Волжская, Урюпинская и Волгоградская автошколы, Камышинская техническая школа, Фроловский, Серафимовский, Красноармейский учебные спортивно-технические клубы и другие организации ДОСААФ.

Своими мыслями о подготовке кадров для армии и отраслей экономики, военно-патриотическом воспитании молодежи и других важных аспектах деятельности оборонного общества поделились заместитель главы администрации городского округа г. Михайловка по социальному развитию Еленак Закураева, инспектор по пропаганде ГИБДД младший лейтенант полиции Наталья Озерина, начальник отделения планирования военного комиссариата г. Михайловка, Михайловского и Кумылженского районов Сергей Попов, заместители председателя регионального отделения ДОСААФ – начальник отдела подготовки специалистов Виктор Егоров и начальник отдела организационно-плановой, военно-патриотической работы, физической культуры и спорта капитан 2-го ранга запаса Олег Кривченко, главный бухгалтер регионального отделения ДОСААФ Людмила Сулейманова Людмила. Своим опытом работы по подготовке военно-обученных специалистов поделились начальник Волжская автошколы Николай Флора и его коллега из Урюпинской автошколы Юрий Кривобок, а начальник Михайловской автошколы Алексей Потапов провел презентацию учебно-материальной базы своей автошколы.

На этом сборе председатель регионального отделения Анатолий Знова наградил грамотами ДОСААФ России представителей районной администрации, ГИБДД и военного комиссариата за активное участие в учебно-методическом сборе. Грамотами председателя ДОСААФ России отмечены руководители организаций, занимающихся подготовкой граждан по военно-учетным специальностям, – Алексей Потапов, Роман Маркелов, Олег Осипов, а также и председатель контрольно-ревизионной комиссии Сергей Вишневецкий.

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