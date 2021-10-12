12.10.2021 (20:15)

Разведчики соединения спецназа ВДВ сдают итоговую проверку по воздушно-десантной подготовке

В рамках итоговой проверки за 2021 учебный год, подразделения отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки приступили к сдаче одного из основных предметов подготовки Воздушно-десантных войск – воздушно-десантной подготовке (ВДП).

В ходе контрольных занятий, разведчики соединения сдали нормативы по укладке основного и запасного парашюта Д-10, а также парашютных систем специального назначения «Арбалет-2».

Кроме того, военнослужащим предстояло определить на манекенах парашютистов-десантников ошибки в укладке, контровке и подгонке подвесной системы, с которыми десантники не допускаются к совершению прыжка с парашютом, а также продемонстрировать свои умения в надевании основного и запасного парашюта с оружием и снаряжением на время.

Также были отработаны и оценены действия парашютистов-десантников в воздухе на стапелях подвесной системы, на парашютных трамплинах при приземлении, высотных макетах самолетов и вертолетов, а также способы гашения куполов парашютных систем при сильном ветре.

По завершении контрольных занятий разведчики совершили прыжки из комплексного парашютного тренажера.

Весь личный состав подразделений справился с поставленной задачей, показав высокие результаты.

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