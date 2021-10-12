12.10.2021 (19:45)

Участники российско-сербского учения «БАРС-2021» выполнили первые полеты

Совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 в ходе летно-тактического учения «БАРС-2021» выполнили первые полеты на аэродроме Ладжевци.

Летчики армейской авиации отработали полетные задания на установленных интервалах и дистанциях, фигуры простого и сложного пилотажа в заданной зоне, а также боевое прикрытие подразделений, задействованных в эвакуации условно терпящих бедствие.

Каждый из экипажей вертолетов Ми-35, участвующий в учении «БАРС-2021», выполнил весь комплекс спланированных полетных заданий первого летного дня.

«Целью данного учения является подготовка совместных экипажей России и Сербии на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-8 и Ми-35 к выполнению задач по предназначению. Накануне была проведена теоретическая подготовка и с сегодняшнего дня мы приступили к практическим полетам, в ходе которых отработали слаженность экипажей и слетанность при выполнении групповых полетов, полетов на сложных пилотаж, выполнении посадки на неподготовленную площадку с самостоятельным подбором с воздуха. С завтрашнего дня мы приступим уже к розыгрышу тактических эпизодов учения», - заявил руководитель учения от российской стороны полковник Константин Суриков.

Справочно:

В учении «БАРС-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.

В рамках учения летный состав отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29; десантирование и эвакуацию терпящих бедствие подразделений, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Летно-тактическое учение «БАРС-2021» проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября 2021 г.

В нем задействовано около 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице