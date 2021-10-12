12.10.2021 (20:00)

Более 1100 призывников из Пензенской области направят в войска в ходе осеннего призыва

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу, стартовавшего 1 октября, военные комиссариаты Пензенской области отправят в войска более 1100 молодых людей, в том числе в Президентский полк и научные роты. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков.

«Мы не имеем права рисковать здоровьем наших новобранцев. В целях профилактики и противодействия новой коронавирусной инфекции призывные и сборный пункт области в полном объеме обеспечены необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами: бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, дозаторами для кожного антисептика, бактерицидными лампами, - сказал Андрей Сурков. - Оборудованы места ожидания результатов тестирования и барьерные зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок гражданам. Внесены изменения в регламент работы военных комиссариатов с целью сокращения одновременного прибытия граждан на призывные участки и сборный пункт. Призывники будут направляться для прохождения военной службы по призыву только при отрицательном результате тест-системы для диагностики COVID-19».

Отправки молодого пополнения в ряды Вооруженных Сил также будет осуществляться отдельными арендованными вагонами в составе пассажирских поездов, воинскими эшелонами, самолётами авиации Вооружённых Сил и автомобильным транспортом, прошедшими дезинфекционную обработку. Оправки планируются в соответствии с планом организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа. По практике прошлых лет первые команды призывников будут убывать в конце октября.

По вопросам призыва граждан на военную службу в военном комиссариате Пензенской области организована работа телефонов горячей линии.

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