12.10.2021 (18:00)

В клинике нейрохирургии ВМА проведена успешная операция с использованием инновационных методов лечения и диагностики

В клинике нейрохирургии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в Санкт-Петербурге проведена успешная операция с использованием инновационных методов лечения и диагностики. Врачи с помощью уникального метода удалили молодому человеку каверному функционально-значимой зоны головного мозга.

Бригадой нейрохирургов под руководством начальника клиники нейрохирургии ВМедА полковником медицинской службы Дмитрием Свистовым была выполнена сложная операция по удалению каверномы курсанту военного вуза.

Молодой человек обратился к врачам с жалобами на интенсивную головную боль. При сборе анамнеза выяснилось, что в течение последнего года его беспокоили кратковременные приступы дезориентации, что было расценено как фокальные приступы с нарушением сознания. После выполнения МРТ была выявлена кавернозная мальформация правой теменной доли. Было принято решение об оперативном удалении каверномы функционально-значимой зоны головного мозга. Для определения точной локализации и безопасного удаления каверномы было принято решение об использовании сочетания комбинированной интраоперационной навигации (совмещенной с операционным микроскопом) и нейрофизиологического мониторинга.

В результате нового метода было достигнуто радикальное и безопасное удаление каверномы. После операции отрицательной динамики не наблюдалось. В удовлетворительном состоянии пациент выписан из стационара и вернулся к учебе в вузе.

Справочно:

Кавернома – это процесс в головном мозге, поражающий стенки сосудов. Наполнение полостей-каверн могут представлять тромбы или кровь, не имеющие доступа к общему кровотоку.

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