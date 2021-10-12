12.10.2021 (17:50)

Дизель-электрическая подлодка «Магадан» вошла в боевой состав ВМФ раньше установленного срока

В Санкт-Петербурге на предприятии Объединенной судостроительной корпорации АО «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония передачи в состав Военно-Морского Флота большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3. На подводной лодке был поднят Андреевский флаг.

«Корабелы «Адмиралтейских верфей» на 1 месяц раньше установленного срока передали подводную лодку «Магадан» в состав ВМФ России. Это говорит о том, что по ряду направлений военного кораблестроения и, в частности, в вопросе неатомного подводного кораблестроения достигнут серьезный результат, когда строительство подводных лодок идет с опережением графика. Всё это стало итогом постоянного тесного взаимодействия Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией, с «Адмиралтейскими верфями», а также ответственного отношения корабелов к проектированию и строительству неатомных подводных лодок. Немаловажную роль сыграл и тот факт, что производственные мощности «Адмиралтейских верфей» постоянно развиваются и модернизируются», - отметил в приветственном слове Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в адрес кораблестроителей «Адмиралтейских верфей» по случаю передачи в состав ВМФ России дизель-электрической подводной лодки «Магадан».

«Предыдущая в серии подводная лодка «Волхов» также была передана в состав ВМФ на месяц ранее установленного графиком срока. Строительство всей серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 из 6 единиц для Тихоокеанского флота планируется завершить до 2024 года», - отметил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В церемонии приема в состав ДЭПЛ «Магадан» на «Адмиралтейских верфях» от имени Главкома ВМФ России принял участие врио начальника главного штаба ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев. Он передал участникам церемонии слова адмирала Николая Евменова о том, что на протяжении многих лет Военно-Морской Флот страны последовательно оснащает свой боевой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил.

«Сегодня в Военно-Морском Флоте очередное пополнение. Мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль, большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан». Много дел предстоит кораблю и его экипажу, прежде чем он войдет в родную гавань - Владивосток: отработка и сдача полного курса задач боевой подготовки, ввод в состав боеготовых сил Военно-Морского Флота», - сказано в обращении Главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, которое было озвучено контр-адмиралом Михаилом Неупокоевым на церемонии.

В свою очередь, генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков назвал досрочную передачу подводного корабля прекрасным трудовым подарком ко Дню рождения завода.

Подводная лодка «Магадан» была заложена в ноябре 2019 года. Не прошло и двух лет, как мы поднимаем на ней флаг. Это хороший темп, который адмиралтейцы сохранят при строительстве всей серии для Тихоокеанского флота, – подчеркнул глава предприятия.

«Магадан» – третья подводная лодка для Тихоокеанского флота, спущена на воду 26 марта текущего года. Сегодня строительство серии идет активными темпами и приближается к завершению.

В настоящее время на четвертом подводном корабле тихоокеанской серии «Уфа» идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятая и шестая ПЛ серии «Можайск» и «Якутск», были заложены на предприятии при участии Президента РФ Владимира Путина 23 августа 2021 года. На подводной лодке «Можайск» идет электрослесарное насыщение блоков, проводятся малярные и изоляционные работы. На конец года запланированы гидравлические испытания носового блока корабля. Также идет формирование блоков ПЛ «Якутск».

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Это стало продолжением реализации долгосрочного плана Минобороны России по восстановлению боевой готовности Военно-Морского Флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ России в ноябре 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

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