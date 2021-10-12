12.10.2021 (18:45)

Подразделения ПГРК «Ярс» Барнаульского соединения РВСН в рамках учения вышли на маршруты боевого патрулирования

В рамках учения пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Барнаульского ракетного соединения РВСН (Алтайский край) вышли на маршруты боевого патрулирования.

В ходе учения стратегические ракетчики отработали вопросы совершения марша протяженностью до 100 километров, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

Противодиверсионные формирования выполнили задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

В общей сложности подразделения ракетных соединений отрабатывают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

Данные учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

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