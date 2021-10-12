12.10.2021 (18:30)

На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировки по летной подготовке на комплексах «Орлан-10».

Расчеты БпЛА выполнили учебно-тренировочные полеты на высоте около 2000 метров. Они провели разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполнили корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения при выполнении ими боевых стрельб на полигоне.

В течение всего полета на пункт управления поступала фото- и видеоинформация в режиме реального времени. Для обнаружения скрытого перемещения условного противника расчетами комплекса применялась тепловизионная камера.

В тренировке приняли участие несколько расчётов, необходимым условием выполнения задачи было обнаружение «противника» в кратчайшее время, на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата. Все расчёты БпЛА морской пехоты уложились в нормативные сроки.

Применение беспилотников при выполнении учебно-боевых задач позволяет значительно сократить время на получение информации о местности, расположении войск, увеличить точность ведения огня, что способствует успешному выполнению поставленных задач.

БпЛА «Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначен для ведения и наблюдения за объектами в труднодоступной местности.

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