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12.10.2021 (19:15)

Военнослужащие Тульского соединения ВДВ поздравили со 100-летним юбилеем ветерана-десантника Великой Отечественной войны

Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения навестили одного из старейших жителей города-героя Тулы ветерана-десантника Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Иванова и поздравили его со 100-летним юбилеем.

От имени командира соединения полковника Владимира Селиверстова Михаилу Ивановичу были вручены подарки и поздравительный адрес, в котором командир соединения отметил: «Ваш жизненный путь и профессиональная деятельность неразрывно связаны с беззаветным служением Отечеству, с воспитанием подрастающего поколения в лучших традициях русского воинства. Выражая признательность за Ваш добросовестный труд, примите самые искренние пожелания счастья, здоровья, благополучия и всего того, с чем ассоциируется жизнь по-настоящему уважаемого человека, досконально знающего и любящего свое дело».

В честь юбиляра военный оркестр гвардейского парашютно-десантного полка исполнил мелодии военных лет.

Справочно:

Михаил Иванович Иванов родился 11 октября 1921 года. Окончив медицинское училище, в 1941 году ушел на фронт. Служил в 7-й бригаде ВДВ.

С 1946 года проходил службу в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении в должности фельдшера медицинского пункта парашютно-десантного полка. С 1948 по 1970 год служил в медицинском санитарном батальоне соединения на должностях техника по обслуживанию медицинской аппаратуры, начальника аптеки, начальника медицинского снабжения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ветераны , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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