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12.10.2021 (18:15)

В вузах Сухопутных войск проходит плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19

Курсанты, слушатели, профессорско-преподавательский состав вузов Сухопутных войск проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Повторное вакцинирование проводится после осмотра терапевтом, при условии отсутствия противопоказаний к прививке. К ревакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал высших учебных заведений, у которых с момента первичной вакцинации прошло более 6 месяцев. Также к вакцинации допускаются изъявившие желание члены семей военнослужащих.

Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Каждому участнику вакцинации выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против COVID-19.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , COVID-19
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