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12.10.2021 (17:45)

Экипажи мотострелковых и танковых подразделений общевойсковой армии ЗВО успешно прошли курс программы «Стальной охотник» в Нижегородской области

Экипажи танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, успешно прошли курс обучения по программе «Стальной охотник» на базе окружного центра боевой подготовки в Нижегородской области.

В ходе заключительного этапа подготовки военнослужащие в условиях общевойскового боя должны были прорваться в тыл условного противника, выполняя фланговую стрельбу по динамично появляющимся мишеням. Во время сдачи нормативов танкисты и мотострелки подразделений общевойсковой армии ЗВО отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов при помощи станковых пулемётов и 30-мм пушек, а также оказали медицинскую помощь после попадания под авианалёт «противника».

Ключевой особенностью прошедших испытаний стала регулярная смена в составе экипажей механика-водителя, командира или наводчика по команде руководителей.

Справочно:

Программа «Стальной охотник» представляет собой специальный курс подготовки, особенность которого заключается в комплексной подготовке экипажей с первых дней обучения, в то время как стандартная программа подразумевает раздельное обучение механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин с последующим слаживанием в составе экипажей, взводов, рот и батальонов. Целью программы «Стальной охотник» является обучение будущих победителей международных этапов конкурсов АрМИ под руководством победителей прошедших состязаний.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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