12.10.2021 (17:30)

В 11 регионах на Северо-Западе России начались сборы подразделений боевого армейского резерва страны

В Курской, Владимирской, Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Смоленской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Калининградской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия начались месячные сборы подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС).

В плановых учебных мероприятиях принимает участие более 500 человек. В регионах дислокации соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) сформированы подразделения войск территориальной обороны, которые стали частью БАРС.

В ходе сборов на военных полигонах резервисты пройдут обучение в обеспечении охраны и обороны стратегически важных объектов, а также применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЗВО.

Для проживания резервистов развернуты автономные полевые лагеря с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

В настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте резервистам достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За трое суток занятий офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант – солдат – до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат – до 25 тыс. рублей.

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