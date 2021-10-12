12.10.2021 (17:15)

Оперативно-тактическая авиация ЦВО в рамках учения приступила к выполнению учебно-боевых задач на Урале и в Сибири

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР Центрального военного округа (ЦВО) приступили к выполнения учебно-боевых задач в рамках летно-тактического учения, стартовавшего сегодня в трёх регионах России.

В ходе первого этапа учения в Челябинской области, Пермском и Красноярском краях по сигналу тревоги в воздух поднялись около 20 самолетов. Экипажи МиГ-31, Су-34 и Су-24МР вывели боевые машины из-под авиаудара условного противника и выполнили перелет на запасные аэродромы, преодолев в общей сложности около 3,5 тыс. километров.

В ходе основного этапа учения лётчики Су-24МР отработают задачи по авиаразведке и вскрытию районов дислокации «противника», экипажи Су-34 нанесут бомбовые удары по объектам инфраструктуры, укреплениям и огневым средствам условного противника. Воздушное прикрытие районов выполнения учебно-боевых задач осуществят истребители-перехватчики МиГ-31, которые отработают обнаружение, сопровождение, уничтожение и принуждение к посадке «нарушителей» воздушных границ.

Летно-тактическое учение авиационной дивизии ЦВО завершится в середине октября, в нем задействовано около 20 самолетов трех авиаполков и около 500 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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