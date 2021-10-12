Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2021 (17:00)

Специалисты РЭБ Ленинградской армии ВВС и ПВО на учении отработали радиоэлектронное поражение пунктов управления противника

В Ленинградской области прошло тактико-специальное учение с военнослужащими отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Военнослужащие батальона в полевых условиях выполнили задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах условного противника.

Кроме того, в ходе учения были отработаны нормативы по развертыванию систем РЭБ, пеленгование источников радиоэлектронного излучения и создание помех системам связи и управления условного противника, выполнены задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации.

Также специалисты отдельного батальона РЭБ провели комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.

Одной из основных задач специального занятия было совершенствование навыков работы с современными комплексами радиоэлектронной борьбы, такими как автоматизированная станция помех «Синица», «Красуха-4с», станция мощных шумовых помех СПН-2,4, а также станция постановки помех «Житель».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выполнили боевые стрельбы в Нижегородской области
Расчеты ЗРК «Бук» танковой армии ЗВО прошли ревакцинацию от COVID-19 в Смоленской области
Танкисты ЦВО на учении в Сибири уничтожили условного противника, применив тактику «танковых качелей»
Противотанковые подразделения ЗВО уничтожили бронемашины условного противника в Воронежской области

Метки:
Западный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false