12.10.2021 (16:45)

В Симферополе открыли памятник советскому разведчику Дмитрию Быстролетову

В Симферополе открыли памятник советскому разведчику Дмитрию Быстролетову, родившемуся в Крыму. Автор бюста — скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Чебаненко.

На торжественном мероприятии присутствовали директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Сегодня мы открываем памятник выдающемуся уроженцу Крыма, легендарному советскому разведчику и талантливому писателю Дмитрию Александровичу Быстролетову. В этом году отмечается ровно 120 лет со дня его рождения. Офицер советской внешней разведки Дмитрий Быстролетов выполнял особые задания Родины на четырех континентах. Ему удалось добыть дипломатические шифры большинства ведущих держав Европы, он создал разветвленную сеть источников ценнейшей политической и военно-стратегической информации. Его высокий профессионализм, целеустремленность и тонкий ум позволяли выполнять самые сложные задания Центра и находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций», — отметил Сергей Нарышкин.

Справочно:

Дмитрий Быстролетов родился в селе Ачкора Таврической губернии (ныне Гвардейское Первомайского района) в 1901 году. Во время Гражданской войны эмигрировал, однако уже в 20-х годах стал сотрудничать с советской разведкой. Свою деятельность в качестве разведчика вел по всему миру, в том числе в нацистской Германии. В 1937 году вернулся в СССР, в 1938 году репрессирован по ложному доносу. Провел в местах заключения 16 лет, реабилитирован в 1954 году. Умер в 1975 году, похоронен в Москве. Помимо разведки, имел специальности юриста, врача, художника, писателя. Владел 20-ю языками. Несмотря на то, что нелегальная деятельность Быстролётова на Западе длилась всего 12 лет, с 1924 по 1936 год, он, по оценке Службы внешней разведки Российской Федерации, стал одним из самых результативных агентов.

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